Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время встречи с представителями Международной медиарады.

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Как Трамп может надавить на Путина

Зеленского спросили, какое, по его мнению, давление должен применить Трамп к России, чтобы Путин действительно согласился на переговоры по завершению войны. На что президент Украины ответил, что президент США знает, как это сделать.

Трамп может реально применить санкции тотально, он знает, как это делать, он бизнесмен. Он разбирается в этом очень сильно. Вытянуть максимальный объем энергетики, уменьшить мировую цену (на энергоресурсы, – 24 Канал), а он это сделает без каких-либо предложений. Он сам это сделает,

– заявил Зеленский.

Он также отметил, что Трамп должен сказать Путину, что, если тот не прекратит войну, США передадут Украине все необходимое оружие, которое она запросит.

"Конечно, не ядерное. Мы с вами адекватные люди", – отметил президент Украины.

Напомним, что вскоре могут состояться переговоры Трампа с Путиным. Президент США назвал главу Кремля "умным" и сказал, что они имеют "крепкое взаимопонимание".