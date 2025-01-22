Дональд Трамп може поговорити із Путіним "дуже скоро". Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Президент США хоче діалогу

Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії заявляв, що покладе край війні в Україні "протягом 24 годин" після вступу на посаду, однак цього, очікувано, не сталось.

Водночас новий президент США сигналізував про свої наміри розпочати діалог із лідерами України та Росії, щоб досягти мирних перемовин.

Трамп сказав, що його адміністрація вже веде діалог з Володимиром Зеленським і що "дуже скоро" буде говорити з президентом Путіним.

Республіканець назвав російського президента "розумним" та сказав, що вони мають "міцне взаєморозуміння".

Однак Трамп також зазначив, що США, ймовірно, запровадять додаткові санкції проти Росії, якщо Володимир Путін відмовиться від переговорів.