Об этом Анджей Дуда сказал в интервью FT, сообщает 24 Канал.

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Дуда о возможном росте международной преступности

Дуда выразил опасения, что когда боевые действия прекратятся, преступность перекинется через границу из Украины в Польшу, задев также Западную Европу и США.

Политик сравнил ситуацию с Россией в начале 1990 годов, "когда бандитизм и насилие с применением оружия выросли среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана".

Просто вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США,

– сказал президент Польши.

Добавил, что возвращение советских войск "имело такое влияние на взрыв организованной преступности". Польский лидер подчеркнул, что потери от полномасштабного вторжения России в Украину гораздо больше, чем во время войны в Афганистане.

Также Дуда сказал, что в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, Украине необходимо оказать поддержку для восстановления экономики и "поддержания порядка и безопасности внутри страны".

Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей с фронта возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, многие из них будут иметь психические проблемы,

– заявил польский лидер.

Дуда убежден, что многие из военных будут страдать от посттравматического стрессового расстройства. Добавил, вернутся в "свои села, своих городов, где увидят разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив".

Президент Польши также повторил скептицизм премьера Дональда Туска относительно отправки войск в Украину как части западных сил, развернутых для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Отметил, что Польша "постоянно помогает" Украине, поставляя оружие, а также служа логистическим центром для военной и гуманитарной помощи. В то же время отметил, что его страна "наиболее уязвима к потенциальным российским атакам".

Мы будем помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Мы необязательно должны разворачивать там наши войска,

– заявил политик.

Если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, по мнению Дуды, "в интересах Украины было бы, чтобы Польша также была там".

"Если мы посмотрим на возрожденный российский империализм, то в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", – подчеркнул президент Польши.