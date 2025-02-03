Таким образом он поддержал позицию премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью газете Financial Times.

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Какое заявление сделал Дуда относительно отправки войск

Комментируя идею отправки войск в Украину как части западных сил, развернутых для обеспечения выполнения любого потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией, президент Польши Анджей Дуда отверг такую возможность.

Мы будем помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Мы не обязательно должны разворачивать там наши войска,

– заявил он.

По его словам, Польша "постоянно помогает" Украине, поставляя оружие, а также выступает логистическим центром для военной и гуманитарной помощи. Также, как говорит Дуда, Польша является "наиболее уязвимой к потенциальным российским атакам".

По его мнению, если администрация президента США Дональда Трампа пригласит за стол переговоров по достижению мира другие государства, кроме Украины и России, то "в интересах Украины было бы, чтобы Польша также присутствовала там".

"Если мы посмотрим на возрожденный российский империализм, то в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", – резюмировал он.

К слову, в этом же интервью президент Польши выразил опасения, что после окончания войны России против Украины может произойти "взрыв" международной организованной преступности. Преступность может перекинуться через границу из Украины в Польшу, задев также Западную Европу и США.