Слід сказати, що це не перша акція під консульством Німеччини у Сіднеї. Українці в Австралії постійно координуються з іншими країнами, щоб чинити тиск на уряд Німеччини. Деталі розкаже 24 Канал. До слова, в Україну повертається посольство Австралії.

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У Сіднеї під консульством Німеччини підтримали всесвітню акцію #FreeTheTaurus

Учасники акції протестували проти нездатності Берліна відправити Києву ракету Taurus, яка може значно вплинути на перебіг війни.

Демонстранти тримали плакати "Ракети Taurus рятують життя українців", "Допоможіть Україні виграти", "Випустіть биків на волю!" Останнє гасло було співзвучним іншому, "Випустіть леопардів на волю!", яке використовували під час кампанії щодо надання Україні танків Leopard – Free the leopards. Ця паралель більш ніж доречна, адже боротьба за "Леопарди" зрештою увінчалася успіхом.

Акція під посольством Німеччини щодо "Таурусів" / Фото Nicholas Buenk

Під час акцій у рамках Free the leopards демонстранти посадили у клітку іграшкових леопардів. А довкола повзали паперові равлики із прапором Німеччини, ніби натякаючи на повільність ухвалення рішень Шольцом.

Театралізована акція на підтримку "звільнення Леопардів" / Фото Nicholas Buenk

Окрім цього, українці в Австралії раніше разом з іншими країнами тиснули на уряд Німеччини, коли той блокував прийняття ембарго на російські газ та нафту. А на початку повномасштабного вторгнення критикували рішення Німеччини надіслати в Україну 5000 шоломів та вимагали суттєвої військової допомоги від найбільшої економіки Європи.

Порівняння Шольца з равликом з'явилося ще у 2022 році / Фото Nicholas Buenk

Нагадаємо, тодішня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що шоломи передадуть як "чіткий сигнал" підтримки. За її словами, хоча це спорядження, а не зброя, та воно має допомогти. Також Ламбрехт запевнила, що Берлін працює "над досягненням мирного вирішення цього конфлікту у центрі Європи".