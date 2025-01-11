Захід відбувся під гаслом #FreeTheTaurus. Також учасники акції підготували фото із українськими містами, які постраждали від війни з Росією, передає 24 Канал.

Дивіться також Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

Що відомо про акцію в Гамбурзі

У п’ятницю, 10 січня, українці у Гамбурзі влаштували акцію на підтримку України, під час якої учасники закликали уряд Німеччини передати Києву далекобійні ракети Taurus для захисту українських територій від російської агресії.

Акція на підтримку України в Гамбурзі: дивіться відео

Учасники акції тримали транспарант із написом "Taurus for Ukraine", а на землі виклали фотографії, що демонструють наслідки російських бомбардувань українських міст.

У такий спосіб організатори акції вкотре нагадали світовій спільноті про жахливу війну в Україні, руйнування міст і страждання мирних жителів. Вони закликали міжнародну спільноту не залишатися осторонь і посилити допомогу Україні в її боротьбі за свободу та незалежність.

Чому Україні необхідні ракети Taurus

Україна вже тривалий час намагається отримати від Німеччини дозвіл передачу ракет Taurus. На це є декілька причин.

Як ракети Taurus допоможуть Україні:

Україні необхідні ракети Taurus для захисту власної території від російської агресії;

українській армії потрібні ракети великої дальності для знищення російських військових об’єктів на окупованих територіях в глибині лінії фронту;

Taurus допоможе Україні знищити аеродроми та літаки, які використовували російські війська для бомбардування українських міст та енергетичної інфраструктури;

Також ЗСУ уже неодноразово довели, що можуть ефективно використовувати західну високоточну зброю великої дії, зокрема американські ракети ATACMS, британські Storm Shadow та французькі SCALP.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, ця позиція відповідає думці Дональда Трампа, який засуджує використання американських ракет для ударів по території Росії.