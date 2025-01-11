Мероприятие состоялось под лозунгом #FreeTheTaurus. Также участники акции подготовили фото с украинскими городами, которые пострадали от войны с Россией, передает 24 Канал.

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Что известно об акции в Гамбурге

В пятницу, 10 января, украинцы в Гамбурге устроили акцию в поддержку Украины, во время которой участники призвали правительство Германии передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus для защиты украинских территорий от российской агрессии.

Акция в поддержку Украины в Гамбурге: смотрите видео

Участники акции держали транспарант с надписью "Taurus for Ukraine", а на земле выложили фотографии, демонстрирующие последствия российских бомбардировок украинских городов.

Таким образом организаторы акции в очередной раз напомнили мировому сообществу об ужасной войне в Украине, разрушения городов и страдания мирных жителей. Они призвали международное сообщество не оставаться в стороне и усилить помощь Украине в ее борьбе за свободу и независимость.

Почему Украине необходимы ракеты Taurus

Украина уже длительное время пытается получить от Германии разрешение на передачу ракет Taurus. На это есть несколько причин.

Как ракеты Taurus помогут Украине:

Украине необходимы ракеты Taurus для защиты собственной территории от российской агрессии;

украинской армии нужны ракеты большой дальности для уничтожения российских военных объектов на оккупированных территориях в глубине линии фронта;

Taurus поможет Украине уничтожить аэродромы и самолеты, которые использовали российские войска для бомбардировки украинских городов и энергетической инфраструктуры;

Также ВСУ уже неоднократно доказали, что могут эффективно использовать западное высокоточное оружие большого действия, в частности американские ракеты ATACMS, британские Storm Shadow и французские SCALP.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, эта позиция соответствует мнению Дональда Трампа, который осуждает использование американских ракет для ударов по территории России.