Про це проінформували Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів запустив ворог?

За даними Повітряних сил, від початку доби 10 травня російські війська запустили по Україні 27 ударних дронів різних типів. Противник намагався вдарити БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія", запущених зі своєї території.

Попередньо, уточнили військові, сили протиповітряної оборони України збили або подавили усі 27 російські БпЛА.

Влучань не зафіксовано,

– запевнили у ПС ЗСУ.

На захисті неба та українських міст стояли підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільно вогневі групи Сил оборони.

Результати роботи ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ