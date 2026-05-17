СБУ розкрила наслідки масованої атаки на тимчасово окупований півострів.
Які наслідки удару по аеродрому "Бельбек"?
Так, у Криму було уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек", зокрема:
- зенітний комплекс "Панцирь-С2";
- ангар із радаром до комплексу С-400;
- систему керування БпЛА "Орион" та наземну станцію керування БпЛА "Форпост";
- пункт передачі даних "земля – повітря";
- диспетчерську вишку та ангар на аеродромі "Бельбек".
