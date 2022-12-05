Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он опубликовал видео одной из версий "Щедрика" и призвал обязательно послушать полную запись выступления.
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В Карнеги-холле прозвучал украинский "Щедрик"
Кулеба рассказал, что украинская культурная дипломатия завоевывает сердца и 100 лет назад, и сегодня.
"Щедрик" Николая Леонтовича сегодня снова раздался в стенах легендарного Карнеги-холла в Нью-Йорке. Именно здесь 100 лет назад американцы впервые услышали знаменитую рождественскую мелодию Леонтовича и влюбилась в нее.
– заметил министр.
Он добавил, что теперь англоязычная версия Carol of the Bells является необходимым атрибутом Рождества для сотен миллионов людей в США и во всем мире.
В Карнеги-холле исполнили "Щедрик" Леонтовича: видео
Кулеба рассказал, что к аудитории также обратились с видеоречью глава государства и первая леди – Владимир и Елена Зеленские. Участие президентской семьи подчеркнуло важность "Щедрика" и украинской культуры.
"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным Вооруженных Сил Украины", – отметил глава МИД.
На концерте по случаю столетия премьеры "Щедрика" перед многотысячной аудиторией в зале и онлайн выступили:
- украинский детский хор "Щедрик" из Киева,
- украинский хор "Думка" из Нью-Йорка,
- хор "Тринити Уол-Стрит".
По словам Кулебы, особым сюрпризом стали ведущие – культовый режиссер Мартин Скорсезе и американская актриса украинского происхождения Вера Фармига. Специальными гостями мероприятия были американская оперная певица Джанай Брюггер и украинская фолк-исполнительница Маричка Марчик.
"Композитор Тревор Вестон представил новую композицию на стихотворение Сергея Жадана, написанное специально для этого концерта. Раздались произведения Эрика Витакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова и Джорджа Гершвина", – рассказал министр.
Событие организовал Ukrainian Institute – Украинский институт МИД Украины совместно с посольством Украины в США и постоянным представительством Украины при ООН, Razom for Ukraine и Ukrainian Contemporary Music Festival. Часть собранных с продажи билетов средств пойдет на восстановление нашего государства в рамках проекта United24.