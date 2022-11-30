Пока в Пентагоне США заявляют, что не планируют передавать Украине мощные установки, которые могут помочь сбивать вражеские ракеты. Однако глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи с чиновниками НАТО констатировал, что лед тронулся в переговорах о предоставлении нашему государству "патриотов".

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О каком "прогрессе в переговорах" заявил Кулеба

По словам высокопоставленного чиновника, раньше у нас не было единодушной поддержки в вопросах помощи Украине, однако теперь страны-члены Североатлантического альянса готовы быть с нами столько, сколько нужно. Запад будет передавать нам генераторы, зимнюю форму для военных, однако предоставление систем ПВО Patriot все еще под вопросом.

Но стоит заметить, что переговоры по этому вопросу продолжаются и даже есть определенный прогресс.

Если раньше об этом даже никто не говорил кроме нас, только мы поднимали этот вопрос постоянно, но разговора как такового не было, то сейчас разговор происходит. И это очень серьезный и предметный разговор. И мы будем работать дальше на результат,

– сказал Кулеба.

В Бухаресте проходит саммит НАТО

Напомним, что в столице Румынии сегодня, 30 ноября, состоялась встреча представителей членов-стран НАТО, на которой высокопоставленные лица обсудили ряд важных вопросов и не обошли тему Украины.

Политолог Тарас Семенюк уверен, что присутствие украинского главы МИД Кулебы на этом собрании очень важно, ведь это встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО.

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Однако политолог Александр Антонюк отметил, что несмотря на поддержку нашего государства большинством Альянса, Венгрия продолжает подыгрывать интересам России. Премьер-министр Виктор Орбан косвенно становится партнером Путина и самой страны-террориста

Обратите внимание – важный знак от НАТО во время визита Кулебы в Бухарест: смотрите видео