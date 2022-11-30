Об этом для 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, на саммите НАТО принимают общеполитические решения.
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"Это, скорее всего, структура именно для политических решений и координации действия. Поэтому саммит может сделать политические заявления и одно из таких в поддержку Украины было принято 29 ноября. Там говорилось о поддержке восстановления энергетической инфраструктуры", – рассказал политолог.
Помощь от стран НАТО
По словам Фесенко, на саммите заявили, что Альянс поможет Украине возобновить оборонный сектор после войны и интегрироваться в НАТО. Это, как отметил Фесенко, очень важные заявления в политическом смысле и подтверждение того, что Украина имеет право вступить в НАТО.
Однако, когда говорим о конкретной материальной поддержке, то это делают отдельные страны НАТО, а не структура в целом. Там есть определенные трастовые фонды. До полномасштабной войны у них были другие задачи. Сейчас эту тему нужно наполнить новым содержанием и перспективами, – рассказал политолог.
Он отметил, что именно в день саммита о конкретных новых формах оперативной помощи Украине заявили США, Франция и т.д. В частности, США оказали оперативную поддержку энергетическим оборудованием, а Франция – тяжелое оружие.
"Речь идет об ускорении поставок Украине ПВО, чтобы создать интегрированную систему. Это и системы слежения за запусками ракет. Необходимые действия есть, но я согласен с нашим главой МИД, что надо максимально ускорить этот процесс", – добавил Фесенко.
Обратите внимание – Фесенко о саммите НАТО в Бухаресте: смотрите видео
Что происходит на саммите НАТО в Бухаресте: последние новости
- Саммит НАТО в Румынии проходит с 29 по 30 ноября. Министр Кулеба рассказал, что главной темой Украины будет энергетическая система и ее защита от российских обстрелов. В частности, обсудят возможность размещения Patriot.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Бухаресте заявил, что в Альянсе ведутся дискуссии о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.
- Кулеба на саммите НАТО встретился с главой МИД Испании. Он пообещал ПВО и трансформаторы. Министры говорили о конкретных сроках оказания помощи.
- Венгрия заявила, что не хочет присутствия министра Кулебы в официальной сессии глав МИД стран НАТО в Бухаресте. Поэтому он встречается с коллегами за отдельным ужином. Глава МИД Венгрии Сийярто сказал, что такое решение приняли из-за "нарушения прав венгров в Закарпатье".