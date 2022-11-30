Об этом для 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, на саммите НАТО принимают общеполитические решения.

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"Это, скорее всего, структура именно для политических решений и координации действия. Поэтому саммит может сделать политические заявления и одно из таких в поддержку Украины было принято 29 ноября. Там говорилось о поддержке восстановления энергетической инфраструктуры", – рассказал политолог.

Помощь от стран НАТО

По словам Фесенко, на саммите заявили, что Альянс поможет Украине возобновить оборонный сектор после войны и интегрироваться в НАТО. Это, как отметил Фесенко, очень важные заявления в политическом смысле и подтверждение того, что Украина имеет право вступить в НАТО.

Однако, когда говорим о конкретной материальной поддержке, то это делают отдельные страны НАТО, а не структура в целом. Там есть определенные трастовые фонды. До полномасштабной войны у них были другие задачи. Сейчас эту тему нужно наполнить новым содержанием и перспективами, – рассказал политолог.

Он отметил, что именно в день саммита о конкретных новых формах оперативной помощи Украине заявили США, Франция и т.д. В частности, США оказали оперативную поддержку энергетическим оборудованием, а Франция – тяжелое оружие.

"Речь идет об ускорении поставок Украине ПВО, чтобы создать интегрированную систему. Это и системы слежения за запусками ракет. Необходимые действия есть, но я согласен с нашим главой МИД, что надо максимально ускорить этот процесс", – добавил Фесенко.

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