Про це для 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, на саміті НАТО ухвалюють загальнополітичні рішення.

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"Це, швидше всього, структура саме для політичних рішень і координації дії. Тому саміт може зробити політичні заяви й одна з таких на підтримку України ухвалили 29 листопада. Там мовилось про підтримку відновлення енергетичної інфраструктури", – розповів політолог.

Допомога від країн НАТО

За словами Фесенка, на саміті заявили, що Альянс допоможе Україні відновити оборонний сектор після війни й інтегруватися в НАТО. Це, як зазначив Фесенко, дуже важливі заяви в політичному сенсі й підтвердження, що Україна має право вступити до НАТО.

Однак коли говоримо про конкретну матеріальну підтримку, то це роблять окремі країни НАТО, а не структура в цілому. Там є певні трастові фонди. До повномасштабної війни вони мали інші завдання. Зараз цю тему треба наповнити новим змістом і перспективами, – розповів політолог.

Він зазначив, що саме в день саміту про конкретні нові форми оперативної допомоги Україні заявили США, Франція тощо. Зокрема, США надали оперативну підтримку енергетичним обладнанням, а Франція важку зброю.

"Мовиться про прискорення постачання Україні ППО, щоб створити інтегровану систему. Це і засоби стеження за запусками ракет. Необхідні дії є, але я згоден з нашим очільником МЗС, що треба максимально пришвидшити цей процес", – додав Фесенко.

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