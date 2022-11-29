Таку думку 24 каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Раніше повідомлялось про те, що Кулеба розкрив головні теми засідання НАТО в Бухаресті.

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Системи ППО

Коваленко розповів, що питання ППО нині дуже актуальне для України, однак говорити про те, що нам нададуть ЗРК Patriot не варто. Справа навіть не в не бажанні членів НАТО це робити, а у складності її інтеграції в систему ППО України. Її переважно складають пострадянські зразки.

Інтеграція комплексів дальнього радіуса дії – доволі складна задача, на відміну від комплексів середньої і малої дальностей. Однак ґрунтуючись на цьому ми можемо розраховувати на постачання інших комплексів, як-от франко-італійського комплексу SAMP-T, який також дуже ефективний проти балістичних ракет. Вона базується саме на протидію балістичних об'єктів,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Західні й радянські танки

Він продовжив, що нам також необхідні танки, як зброя для наступу. Навряд ми можемо очікувати танки Leopard, бо політичної волі, зокрема, Німеччини для такого рішення ще немає. Однак ми можемо отримати радянські танки Т-72 і Т-80.

"Ця танкова зброя присутня не лише у східній Європі, а й у інших країнах світу, які є нашими партнерами. Зокрема, у США, у багатьох наших міжнародних партнерів з Євросоюзу. У контексті всього цього найближчим часом ми можемо розраховувати на досить цікаві пропозиції від наших партнерів, які скоро будуть в Україні і сприятимуть нашим контрнаступальним можливостям", – зауважив Коваленко.

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Літаки МіГ-29 та F-16

За його словами, нині є багато розмов про те, що Повітряні сили ЗСУ можуть отримати як радянські літаки МіГ-29, так і безпосередньо західні F-16. МіГ-29, між іншим, більше призначені для роботи по повітряних цілях, тому вони можуть допомогти у плані оборони й перехоплення ракет. Утім їх можна обладнати й такими ракетами, що будуть уражати сухопутні цілі.

Щодо перспективи надання F-16, то треба оцінювати можливість прийняття й розміщення цих літаків в Україні. Є бюрократичні перепони щодо надання цих повітряних сил. Якщо ми їх і побачимо, то не раніше другої половини 2023 року,

– наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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