Сегодня венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжает подыгрывать российским интересам. Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк.

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Венгрия ставит под угрозу единство НАТО

Так, Венгрия до последнего в этой войне будет играть роль "троянского коня" – это реальность, которую сегодня наше государство должно учитывать. Кроме того, Украина должна на высших уровнях ставить вопрос о роли Венгрии в НАТО.

Роль Венгрии сегодня вызывает много предостережений, а любое подыгрывание в военно-политическом плане стране-спонсору терроризма, за что проголосовал Европарламент, ставит под угрозу единство Североатлантического альянса, а Венгрия косвенно становится партнером страны-террориста,

– заметил Антонюк.

По его мнению, на это нужно остро реагировать. А обратным ответом для Венгрии должно быть введение против нее и венгерского премьер-министра экономических санкций. Это очень эффективный инструмент.

"Как только встает вопрос каких-то экономических потерь для Венгрии, то ее поведение на определенных уровнях публично начинает меняться – оно становится не столь радикальным", – подчеркнул политолог.

Антонюк прокомментировал подыгрывание Венгрии России: смотрите видео

Чего ждать от саммита в Бухаресте

Саммит глав МИД стран-членов Североатлантического альянса будет продолжаться 29 – 30 ноября. Министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко отметил, что Украине важно достичь определенных договоренностей с НАТО.

По его словам, сейчас есть подозрения считать, что Россия получает из Китая достаточно опасное ракетное вооружение. Поэтому необходимо максимально поднимать вопрос об увеличении вооружения от стран-членов НАТО, а именно поставок нашему государству ракет с дальностью 300 – 500 километров.

Главное, чтобы на этой встрече министров иностранных дел стран НАТО были достигнуты конкретные договоренности – они очень нужны сейчас,

– подчеркнул Огрызко.

Кроме того, уровень встречи глав МИД очень высокий, выше – только встречи глав государств и правительств. Итак, если министры иностранных дел на саммите в Бухаресте возьмут на себя определенные обязательства, это будет означать их фактическое исполнение.