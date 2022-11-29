Натомість сьогодні угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує підігрувати російським інтересам. Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

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Угорщина ставить під загрозу єдність НАТО

Так, Угорщина до останнього в цій війні гратиме роль "троянського коня" – це реальність, яку сьогодні наша держава має враховувати. Крім того, Україна має на вищих рівнях порушувати питання щодо ролі Угорщини в НАТО.

Роль Угорщини сьогодні викликає багато застережень, а будь-яке підігрування у військово-політичному плані країні-спонсорці тероризму, за що проголосував Європарламент, ставить під загрозу єдність Північноатлантичного альянсу, а Угорщина опосередковано стає партнером країни-терористки,

– зауважив Антонюк.

На його думку, на це треба гостро реагувати. А зворотною відповіддю для Угорщини має бути введення проти неї та угорського прем'єр-міністра економічних санкцій. Це дуже ефективний інструмент.

"Як тільки постає питання якихось економічних втрат для Угорщини, то її поведінка на певних рівнях публічно починає змінюватися – вона стає не такою радикальною", – підкреслив політолог.

Антонюк прокоментував підігрування Угорщини Росії: дивіться відео

Чого очікувати від саміту в Бухаресті

Саміт очільників МЗС країн-членів Північноатлантичного альянсу триватиме впродовж 29 – 30 листопада. Міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко зауважив, що Україні важливо досягти певних домовленостей з НАТО.

За його словами, зараз є підозри вважати, що Росія отримує з Китаю достатньо небезпечне ракетне озброєння. Тож треба максимально порушувати питання щодо збільшення озброєння від країн-членів НАТО, а саме постачання нашій державі ракет з дальністю 300 – 500 кілометрів.

Головне, щоб на цій зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО були досягнуті конкретні домовленості – вони дуже потрібні зараз,

– наголосив Огризко.

Крім того, рівень зустрічі очільників МЗС є дуже високим, вище – лише зустрічі голів держав та урядів. Отже, якщо міністри закордонних справ на саміті в Бухаресті візьмуть на себе певні зобов'язання – це означатиме їхнє фактичне виконання.