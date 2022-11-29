Ведь Евросоюз дал ясно понять, если Венгрия будет продолжать свою пророссийскую политику, то не получит десятки миллиардов евро от ЕС, которые может получить. Об этом 24 каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.

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Повлияют ли действия Венгрии на отношения Украины с НАТО

Он объяснил, что Орбан будет "играть направо и налево", чтобы получить то, что он хочет. А вот когда речь идет о НАТО, то венгерский премьер работает исключительно по указаниям из Москвы. И это в очередной раз подтверждено блокированием Венгрией полноценного участия Дмитрия Кулебы в официальной встрече глав МИД государств-членов Альянса в Бухаресте.

Повлияет ли это на качество наших отношений со странами НАТО? Безусловно нет. Это лишь еще раз подтверждает, что Венгрия танцует под дудку Кремля, но на двустороннее сотрудничество Украины с НАТО это никак не повлияет.

– подчеркнул бывший глава МИД Украины.

Так, вопрос не в формате проведения встречи, а в ее результатах. "Главное, чтобы на этой встрече министров иностранных дел стран НАТО были достигнуты конкретные договоренности – они очень нужны сейчас", – подчеркнул Огрызко.

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По его словам, договоренности с Альянсом сейчас очень важны, поскольку есть подозрения считать, что Россия получает из Китая достаточно опасное ракетное вооружение. Поэтому необходимо максимально поднимать вопрос об увеличении вооружения от стран-членов НАТО.

Особенно экс-министр МИД отметил необходимость поставки нашему государству ракет с дальностью 300 – 500 километров. Так, это вооружение, которое может переломить ход войны в нашу пользу.

Кроме того, уровень встречи глав МИД очень высокий, выше – только встречи глав государств и правительств. Поэтому если министры иностранных дел на Бухарестском саммите возьмут на себя определенные обязательства, это будет означать их фактическое исполнение.

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