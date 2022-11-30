Об этом 24 каналу заявил политолог Тарас Семенюк. По его мнению, присутствие нашего дипломата Кулебы на этом собрании уже является важным фактором, ведь это встреча министров иностранных дел членов-стран НАТО.

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Политолог считает, что таким образом Украину, как будущего члена НАТО, потихоньку вводят в курс дел.

Семенюк подчеркнул важность публичного присутствия Кулебы на встрече. Он отметил, что дипломаты тех стран, которые не входят в определенные альянсы, могут участвовать в заседании как слушатели или кого-то сопровождать. Кулеба же представлял Украину.

ВСУ превзошли стандарты НАТО

По мнению политолога, это свидетельствует о том, что Украина является важной частью Североатлантического альянса.

Украинская армия в разы превзошла все стандарты НАТО, особенно что касается инфраструктурных соединений по тем правилам, которые выдвигает Альянс всем своим членам,

– сказал Семенюк.

Он выразил мнение, что украинская армия – живой опыт ведения войны, чего не имеет большая часть Вооруженных сил членов-стран НАТО.

Венгрия добавила ложку дегтя

Политолог также отметил позицию Венгрии, блокирующую проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО с 2017 года.

Поскольку Венгрия с 2017 года блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, в Бухаресте организовали встречу министров иностранных дел НАТО и Украины. По мнению Семенюка, позиция Венгрии выглядит как ложка дегтя. Ведь с одной стороны, премьер-министр Венгрии говорит, что Украина должна оставаться суверенным государством, а с другой стороны, идет блокировка по линии НАТО.

Очевидно, что это российская позиция, это дань Москве, прикрываясь мнимыми аргументами относительно языкового закона, о котором мы часто дискутируем. Якобы венгерское меньшинство испытывает определенные языковые притеснения на Закарпатье,

– сказал Семенюк.

Он высказался, что на самом деле это не так, а Венгрия своими заявлениями противоречит сама себе, поскольку каждое суверенное государство устанавливает собственные правила на своей территории с учетом и национальных меньшинств, которые здесь проживают.

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"Я думаю относительно Венгрии – это только политика. Конкретно по НАТО мы продвигаемся. Присутствие нашего министра – это достаточно серьезный сигнал", – подытожил политолог.

Тарас Семенюк о важности встречи Кулебы с министрами Альянса: смотрите видео

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