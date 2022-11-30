Про це 24 каналу заявив політолог Тарас Семенюк. На його думку, сама присутність нашого дипломата Кулеби на цьому зібранні вже є важливим фактором, адже це зустріч міністрів закордонних справ членів-країн НАТО.
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Політолог вважає, що у такий спосіб Україну як майбутнього члена НАТО потихеньку вводять у курс справ.
Семенюк підкреслив на важливості публічної присутності Кулеби на зустрічі. Він відзначив, що дипломати тих країн, які не входять до певних альянсів можуть брати участь у засіданні як слухачі чи когось супроводжувати. Натомість Кулеба представляв Україну.
ЗСУ перевершили стандарти НАТО
На думку політолога, це свідчить, що Україна є важливою частиною Північно-атлантичного альянсу.
Українська армія в рази перевершила всі стандарти НАТО, особливо що стосується інфраструктурних з’єднань за тими правилами, які висуває Альянс всім своїм членам,
– сказав Семенюк.
Він висловив думку, що українська армія – це живий досвід ведення війни, чого не має більша частина Збройних сил членів-країн НАТО.
Угорщина додала ложку дьогтю
Політолог також відзначив позицію Угорщини, яка блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО із 2017 року.
Очевидно, що це є російська позиція, це данина Москві, прикриваючись уявними аргументами щодо мовного закону, про який ми часто дискутуємо. Нібито угорська меншина зазнає певних мовних утисків на Закарпатті,
– сказав Семенюк.
Він висловився, що насправді це не так, а Угорщина своїми заявами суперечить сама ж собі, оскільки кожна суверенна держава встановлює власні правила на своїй території з огляду і на національні меншини, які тут проживають.
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"Я думаю щодо Угорщини – це лише політика. Конкретно щодо НАТО ми просуваємося. Присутність нашого міністра – це доволі серйозний сигнал", – підсумував політолог.
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Саміт НАТО в Бухаресті: останні новини
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що темою номер один для України на саміті НАТО стане енергетична система та її захист від російських обстрілів.
- Також однією із тем на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті буде можливість надання Україні довгострокової нелетальної підтримки.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО посилюватиме присутність від Чорного моря до Балтійського та підтримуватиме Україну.