Про це 24 каналу заявив політолог Тарас Семенюк. На його думку, сама присутність нашого дипломата Кулеби на цьому зібранні вже є важливим фактором, адже це зустріч міністрів закордонних справ членів-країн НАТО.

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Політолог вважає, що у такий спосіб Україну як майбутнього члена НАТО потихеньку вводять у курс справ.

Семенюк підкреслив на важливості публічної присутності Кулеби на зустрічі. Він відзначив, що дипломати тих країн, які не входять до певних альянсів можуть брати участь у засіданні як слухачі чи когось супроводжувати. Натомість Кулеба представляв Україну.

ЗСУ перевершили стандарти НАТО

На думку політолога, це свідчить, що Україна є важливою частиною Північно-атлантичного альянсу.

Українська армія в рази перевершила всі стандарти НАТО, особливо що стосується інфраструктурних з’єднань за тими правилами, які висуває Альянс всім своїм членам,

– сказав Семенюк.

Він висловив думку, що українська армія – це живий досвід ведення війни, чого не має більша частина Збройних сил членів-країн НАТО.

Угорщина додала ложку дьогтю

Політолог також відзначив позицію Угорщини, яка блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО із 2017 року.

Оскільки Угорщина із 2017 року блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, тому в Бухаресті організували зустріч міністрів закордонних справ НАТО і України. На думку Семенюка, позиція Угорщини виглядає, як ложка дьогтю. Адже з одного боку, прем’єр-міністр Угорщини говорить, що Україна має залишатися суверенною державою, а з другого боку, йде блокування по лінії НАТО.

Очевидно, що це є російська позиція, це данина Москві, прикриваючись уявними аргументами щодо мовного закону, про який ми часто дискутуємо. Нібито угорська меншина зазнає певних мовних утисків на Закарпатті,

– сказав Семенюк.

Він висловився, що насправді це не так, а Угорщина своїми заявами суперечить сама ж собі, оскільки кожна суверенна держава встановлює власні правила на своїй території з огляду і на національні меншини, які тут проживають.

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"Я думаю щодо Угорщини – це лише політика. Конкретно щодо НАТО ми просуваємося. Присутність нашого міністра – це доволі серйозний сигнал", – підсумував політолог.

Тарас Семенюк про важливість зустрічі Кулеби з міністрами Альянсу: дивіться відео

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