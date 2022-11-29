Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. На встрече обсуждали безопасность в Черноморском регионе из-за вызовов, которые создает агрессия России.

Кстати , НАТО рассматривает предоставление Украине истребителей МиГ-29 и F-16, – Bloomberg

В ответ на агрессию России НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря,

– отметил Столтенберг.

Он добавил, что создали новые боевые группы, включая ту, которую возглавляет Франция в Румынии. Американские ракеты Patriot и истребители из Канады должны усилить защиту. По словам Столтенберга, это четкое сообщение о том, что НАТО здесь.

НАТО продолжит поддерживать НАТО

Генсек НАТО накануне заверил , что члены Альянса будут продолжать поддерживать Украину, защищаемую от незаконной агрессивной войны России. Он отметил, что война должна оканчиваться за столом переговоров. Однако переговоры зависят от ситуации в поле боя. Чтобы создать условия для продолжительного мира, следует убедиться, что Украина победит как суверенное независимое государство.

Столтенберг и раньше заявлял, что коллективное Запад не имеет права допустить победы России, потому что тогда заплатит гораздо более высокую цену, чем сейчас.

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