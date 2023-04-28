Про це в ефірі 24 Каналу відзначив військовий експерт й аналітик Андрій Харук. Він пояснив, чи буде ефективна така "нова російська ППО".
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Битимуть в рейки
В минулому столітті були чергові групи, які перебували на дахах будинків і відслідковували ворожі літаки, нагадав Андрій Харук. Росія повернулася до такої ж системи, але сенсу в ній жодного.
В цьому немає сенсу, якщо немає системи сповіщення. Може рейки повісять і вони будуть в них бити. Може росіяни змавпують і в своїх "Госуслугах" відкриють якесь сповіщення. Але реально – це свідчення того, що росіяни усвідомили незахищеність Москви, яка є найбезпечнішим містом в плані ППО. Війна постукала й у їхні віконця,
– відмітив він.
Експерт додав, що поява в небі над російськими містами безпілотників і їхнє падіння хоч поки й не приносить їм якихось матеріальних збитків, утім дуже добре впливає на психіку. І це безперечно плюс.
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Безпілотники над Росією: останнє
- Важливо, що чергові групи для відстеження безпілотників формуватимуться з бюджетників. Чергувати вони мають у своїх районах з 27 квітня по 9 травня включно. Також групи мають перевіряти дахи будинків, виявляти підозрідих осіб та предмети, залишені на вулиці, пише The Isider.
- Тим часом 27 квітня в Московській, Брянській та Курській областях зафіксували невідомі літальні апарати. Місцеві правоохоронці активно шукають причетних до запуску дронів.
- Раніше у Тульській області, що за 250 кілометрів від Москви, впав безпілотник. Це спричинило шалену паніку серед місцевого населення.