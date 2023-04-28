Російські громадяни вже потроху починають звикати до щоденних атак дронами у небі. Жертв чи поранених внаслідок нальотів невідомих добрих безпілотників наразі немає. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Дрон помітили біля аеропорту у Москві

Вдень 28 квітня у мережі стали поширювати повідомлення про те, що командувач повітряного судна Boeing нібито помітив маленький літальний апарат під час посадки літака в аеропорт Шереметьєво у Москві. За даними росіян, цей літак летів з Нижньокамська до столиці Росії.

Пілоти розповіли, що дрон начебто перебував досить близько до борту. Однак їм нібито вдалося успішно його оминути й нормально посадити літак на російське летовище.

Цілих 5 безпілотників зафіксували у Бєлгороді

Також вдень 28 квітня в інтернеті з'явилося відео, де начебто видно, як безпілотники атакують електропідстанцію у селищі Нежеголь у Бєлгородській області. Російські ЗМІ зауважили, що в небі помітили до 5 БпЛА, згодом у районі підстанції пролунали вибухи.

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Згодом росіяни проінформували, що 2 снаряди безпілотникам начебто вдалося скинути, інші 2 нібито перехопила російська ППО. Ці удари, за словами пропагандистів, спричинили "незначні пошкодження". Постраждалих нібито немає.

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