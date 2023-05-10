Усі вони начебто намагалися залетіти у повітряний простір російської столиці. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Вибухи у Кремлі та численні пожежі: що відбувається у Росії останніми днями

Над Росією нібито знову літають безпілотники

Російські пропагандисти розповіли, що 9 травня в небі набито помітили як мінімум 3 дрони UJ-22 Airborne. За їхніми словами один із них збили над селом Перемишль Калузької області, що приблизно за 175 кілометрів від Москви. Постраждалих та руйнувань начебто немає.

Другий і третій БПЛА начебто посадили на території Бітцевського лісу та в Ломоносівському районі Південно-західного адміністративного округу Росії. Ці безпілотники нібито не вибухнули й не спричинили жодної шкоди росіянам.

Росіяни також повідомили, що безпілотники нібито запустили українські солдати з Чернігівської області. Відстань від Чернігівщини до російської столиці приблизно 600 кілометрів.

Невідомі безпілотники атакують Росію: що відомо