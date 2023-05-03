Кількість звернень про невідомі БПЛА у небі збільшується з кожним днем. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Москвичі панікують через дрони у небі

Росіяни повідомляють, що жителі Москви ​​дедалі частіше стали звертаються до правоохоронців з приводу невідомих літальних апаратів. Якщо у квітні російські служби фіксували понад 100 таких звернень за день, то тепер ця кількість зросла більш ніж вдвічі.

Однак у поліції очікують, що дзвінків стане набагато менше, оскільки з 3 травня російська влада заборонила пускати дрони у Москві та Московській області.

У Москві помітили ще один дрон

У російських телеграм-каналах активно поширюють відео, на якому нібито зафіксували безпілотник у центрі Москви.

Москвичі зафіксували у небі безпілотник: дивіться відео

Невідомі безпілотники атакували Кремль: що відомо