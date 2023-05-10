Все они вроде бы пытались залететь в воздушное пространство российской столицы. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Над Россией вроде бы снова летают беспилотники

Российские пропагандисты рассказали, что 9 мая в небе набито заметили как минимум 3 дрона UJ-22 Airborne. По их словам, один из них сбили над селом Перемышль Калужской области, что примерно в 175 километрах от Москвы. Пострадавших и разрушений вроде бы нет.

Второй и третий БПЛА вроде бы посадили на территории Битцевского леса и в Ломоносовском районе Юго-Западного административного округа России. Эти беспилотники якобы не взорвались и не нанесли никакого вреда россиянам.

Россияне также сообщили, что беспилотники якобы запустили украинские солдаты из Черниговской области. Расстояние от Черниговской области до российской столицы около 600 километров.

Неизвестные беспилотники атакуют Россию: что известно