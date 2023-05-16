БпЛА сбросил боеприпасы. В результате чего даже ранены.

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Как рассказал активист Сергей Стерненко, ранения получили 5 россиян. Очевидно, что в момент работы беспилотника они находились в здании ФСБ. Эту информацию подтверждают и сами оккупанты.

Добавим, что раньше в Курской области местные жаловались, что "в результате обстрела" они остались без света. Россияне говорят, что наши воины якобы обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Курской области. Интересно, что такие факты не подкреплены буквально ничем, ведь пропагандисты даже не указали, каким оружием "обстреляли" Курскую область.

Однако уже заявляют, что "взрывами повреждена линия электропередач". В результате 600 потребителей остались без света. По данным пропагандистов, якобы никто не пострадал. К ремонтным работам немедленно привлекли аварийные бригады.

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