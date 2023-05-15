Об этом пишут российские телеграммы-помойки. Конечно, пропагандисты во всем уже обвинили ВСУ, передает 24 Канал.

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Без света осталось полтысячи человек

Россияне говорят, что наши воины якобы обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Курской области. Интересно, что такие факты не подкреплены буквально ничем, ведь пропагандисты даже не указали, каким оружием "обстреляли" Курскую область.

Однако уже заявляют, что "взрывами повреждена линия электропередач". В результате 600 потребителей остались без света. По данным пропагандистов, якобы никто не пострадал. К ремонтным работам немедленно привлекли аварийные бригады.

Учитывая точность российского ПВО, нельзя исключать, что эти населенные пункты могли обстрелять, собственно, сами россияне. Вероятно, оккупанты взяли курс на самоуничтожение.

Вблизи Москвы тоже не все в порядке

Россияне пишут, что в подмосковном Климовске неизвестные заминировали опору ЛЭП. Удивительную большую коробку от строительного утеплителя с идущими под землю проводами обнаружили случайные прохожие. Подозреваемый объект находился у эстакады.

На место выехали сотрудники полиции и взрывотехники. Устанавливается, опасна ли эта находка.

На место происшествия прибыла полиция / Фото росСМИ

Впоследствии сообщили, что взрывчатых веществ в коробке не обнаружено.

У опоры ЛЭП нашли подозрительную коробку / Фото росСМИ

"Хлопок" сегодня был и в Брянске: что известно

Российские СМИ утром 15 мая сообщили, что "беспилотник атаковал" состав с военной техникой в Брянской области. Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на крышу склада в Суземском районе утром 14 мая.

"В результате взрыва повреждены 5 единиц техники. Пострадавших нет", – наплели пропагандисты.

Впоследствии они заявили, что ВСУ якобы "обстреляли поселения" в Брянской области. Когда на место приехали сотрудники полиции, на их автомобиль якобы "с беспилотника сбросили взрывное устройство". В результате взрыва были повреждены два автомобиля.

"По селу Хоромное было выпущено около 10 снарядов. В результате обстрела пострадали три сарая и один частный дом", – пишут пропагандисты.