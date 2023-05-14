У россиян последние несколько дней снова что-то странное происходит. Так сначала у них при загадочных обстоятельствах своя же ПВО сбивает вертолеты и самолеты оккупантов. Теперь же вблизи места "мягкого" приземления появился "хлопок", передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Видимо, кроты порылись

Пропагандистские издания сообщают о якобы "атаке" на нефтебазу Брянскнефтепродукт в Клинцах, что в Брянской области. Мол, к этому каким-то образом причастны украинские военные.

Как выяснилось, охранники обнаружили целых две воронки диаметром 10 сантиметров. Свою фантастическую находку они сделали, обходя территории между резервуарами. Последние наполнены нефтепродуктами. По имеющимся данным, нет ни утечки, ни возгорания. Да и пострадавших нет.

Странные воронки диаметром 10 сантиметров заставляют нас задуматься, не кроты ли порылись у нефтебазы. Потому что что-то звучит все это не слишком убедительно. Хотя местное население все "схавает". Ему не привыкать верить в откровенный бред.

Что известно о "самолете"