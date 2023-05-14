У россиян последние несколько дней снова что-то странное происходит. Так сначала у них при загадочных обстоятельствах своя же ПВО сбивает вертолеты и самолеты оккупантов. Теперь же вблизи места "мягкого" приземления появился "хлопок", передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Видимо, кроты порылись
Пропагандистские издания сообщают о якобы "атаке" на нефтебазу Брянскнефтепродукт в Клинцах, что в Брянской области. Мол, к этому каким-то образом причастны украинские военные.
Как выяснилось, охранники обнаружили целых две воронки диаметром 10 сантиметров. Свою фантастическую находку они сделали, обходя территории между резервуарами. Последние наполнены нефтепродуктами. По имеющимся данным, нет ни утечки, ни возгорания. Да и пострадавших нет.
Странные воронки диаметром 10 сантиметров заставляют нас задуматься, не кроты ли порылись у нефтебазы. Потому что что-то звучит все это не слишком убедительно. Хотя местное население все "схавает". Ему не привыкать верить в откровенный бред.
Что известно о "самолете"
- Заметим, что первый российский вертолет упал утром 13 мая. Произошло это в тех же Клинцах, что в Брянской области. Тогда сообщали, что причиной "мягкого" приземления стал загоревшийся двигатель. Впоследствии стало известно, что разбился еще один вертолет. В обоих случаях говорится о Ми-8.
- Позже поступила информация о приземление истребителя-бомбардировщика Су-34. После этого к земле потянуло еще и Су-35.
- Интересно, что "самоликвидированных" российских воздушных судов может быть пять. Об этом во время телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
- К слову, если мы заговорили о потерях, то с самого начала полномасштабного вторжения наши защитники превратили в металлолом 308 самолетов и 294 вертолета. В эту статистику не вошли пять, упомянутых выше, воздушных судов. А все потому, что россияне признались, что своей ПВО их сбили.