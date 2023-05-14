Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время общения с итальянскими журналистами в Риме, пишет 24 Канал. Глава государства сказал, что это неправда, что якобы украинский дрон атаковал Кремль.

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Зеленский объяснил, почему Кремль обвиняет Украину в атаке

"Это точно не наш дрон. Мы точно понимаем, что происходило. Абсолютно! Мы не запускали никакой дрон ему по Кремлю", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что Путину хочется показать, что это якобы Украина атаковала Кремль.

Вы должны понять, что оправданий своих действий даже для его общества у него (Путина – 24 Канал) становится все меньше и меньше,

– сказал Зеленский.

По мнению главы государства, Путину нужно было нанести удар по Украине и поэтому кремлевский диктатор, или его сторонники всегда придумывают повод.

"Я не знаю, кто запускал этот дрон. Но мы точно не причастны", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина взяла бы на себя ответственность, если бы была причастна к атаке.

"Чего нам бояться? В чем здесь ужас для нас? Он ежедневно нас бомбит. Наша позиция – мы не стреляем по гражданскому населению и по Российской Федерации", – заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал, что у Украины есть обязательства перед партнерами, которые давали ей оружие. В частности, Украина использует западное оружие только по позициям и базам россиян на оккупированной территории.

Что известно об атаке дрона на Кремль