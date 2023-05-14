Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время общения с итальянскими журналистами в Риме, пишет 24 Канал. Глава государства сказал, что это неправда, что якобы украинский дрон атаковал Кремль.
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Зеленский объяснил, почему Кремль обвиняет Украину в атаке
"Это точно не наш дрон. Мы точно понимаем, что происходило. Абсолютно! Мы не запускали никакой дрон ему по Кремлю", – заявил Зеленский.
Президент отметил, что Путину хочется показать, что это якобы Украина атаковала Кремль.
Вы должны понять, что оправданий своих действий даже для его общества у него (Путина – 24 Канал) становится все меньше и меньше,
– сказал Зеленский.
По мнению главы государства, Путину нужно было нанести удар по Украине и поэтому кремлевский диктатор, или его сторонники всегда придумывают повод.
"Я не знаю, кто запускал этот дрон. Но мы точно не причастны", – добавил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина взяла бы на себя ответственность, если бы была причастна к атаке.
"Чего нам бояться? В чем здесь ужас для нас? Он ежедневно нас бомбит. Наша позиция – мы не стреляем по гражданскому населению и по Российской Федерации", – заявил глава государства.
Кроме того, Зеленский рассказал, что у Украины есть обязательства перед партнерами, которые давали ей оружие. В частности, Украина использует западное оружие только по позициям и базам россиян на оккупированной территории.
Что известно об атаке дрона на Кремль
- Ночью 3 мая неизвестный дрон атаковал резиденцию Путина в Кремле. К моменту атаки кремлевского диктатора не было в Кремле. В результате атаки дрона на крыше здания возник незначительный пожар.
- После этого официальные лица в России и пропагандисты обвинили Украину в атаке. Более того, в России потребовали ударов по так называемым "центрам принятия решений" в Киеве и пригрозили ядерным ударом.
- Украина официально отвергает обвинения. Также во ложь россиян не поверили западные партнеры Украины. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что нужно делить на два все то, что говорят в Кремле.