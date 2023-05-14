Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час спілкування з італійськими журналістами в Римі, пише 24 Канал. Глава держави сказав, що це неправда, що нібито український дрон атакував Кремль.
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Зеленський пояснив, чому Кремль звинувачує Україну в атаці
"Це точно не наш дрон. Ми точно розуміємо, що відбувалося. Абсолютно! Ми не запускали ніякий дрон йому по Кремлю", – заявив Зеленський.
Президент зазначив, що Путіну хочеться показати, що це нібито Україна атакувала Кремль.
Ви повинні зрозуміти, що виправдань своїх дій навіть для його суспільства у нього (Путіна – 24 Канал) стає все менше й менше,
– сказав Зеленський.
На думку глави держави, Путіну було потрібно завдати удар по Україні й тому кремлівський диктатор, чи його прибічники завжди придумують привід.
"Я не знаю, хто запускав цей дрон. Але ми точно не причетні", – додав президент.
Зеленський наголосив, що Україна б взяла на себе відповідальність, якби була причетна до атаки.
"Чого нам боятися? У чому тут жах для нас? Він щоденно нас бомбить. Наша позиція – ми не стріляємо по цивільному населенню і по Російській Федерації", – заявив глава держави.
Крім того, Зеленський розповів, що Україна має зобов'язання перед партнерами, які давали їй зброю. Зокрема, Україна використовує західну зброю тільки по позиціях і базах росіян на окупованій території.
Що відомо про атаку дрона на Кремль
- Вночі 3 травня невідомий дрон атакував резиденцію Путіна у Кремлі. На момент атаки кремлівського диктатора не було в Кремлі. Унаслідок атаки дрона на даху будівлі виникла незначна пожежа.
- Після цього офіційні особи в Росії, а також пропагандисти звинуватили Україну в атаці. Що більше, у Росії зажадали ударів по так званих "центрах прийняття рішень" у Києві та пригрозили ядерним ударом.
- Україна офіційно відкидає звинувачення. Також у брехню росіян не повірили західні партнери України. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що треба ділити на два все те, що кажуть у Кремлі.