Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час спілкування з італійськими журналістами в Римі, пише 24 Канал. Глава держави сказав, що це неправда, що нібито український дрон атакував Кремль.

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Зеленський пояснив, чому Кремль звинувачує Україну в атаці

"Це точно не наш дрон. Ми точно розуміємо, що відбувалося. Абсолютно! Ми не запускали ніякий дрон йому по Кремлю", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Путіну хочеться показати, що це нібито Україна атакувала Кремль.

Ви повинні зрозуміти, що виправдань своїх дій навіть для його суспільства у нього (Путіна – 24 Канал) стає все менше й менше,

– сказав Зеленський.

На думку глави держави, Путіну було потрібно завдати удар по Україні й тому кремлівський диктатор, чи його прибічники завжди придумують привід.

"Я не знаю, хто запускав цей дрон. Але ми точно не причетні", – додав президент.

Зеленський наголосив, що Україна б взяла на себе відповідальність, якби була причетна до атаки.

"Чого нам боятися? У чому тут жах для нас? Він щоденно нас бомбить. Наша позиція – ми не стріляємо по цивільному населенню і по Російській Федерації", – заявив глава держави.

Крім того, Зеленський розповів, що Україна має зобов'язання перед партнерами, які давали їй зброю. Зокрема, Україна використовує західну зброю тільки по позиціях і базах росіян на окупованій території.

Що відомо про атаку дрона на Кремль