Об этом сообщили российские телеграм-каналы. К сожалению, подробности пока не известны.

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Однако известно, что взрывы прогремели в Шебекинском районе. На обнародованных кадрах виден масштабный пожар.

Местные жители сообщают, что после громких звуков видят зарево. Подробности уточняются,

– пишут телеграм-каналы.

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18 мая под российским Белгородом местные зафиксировали очередную "атаку" в небе. По предварительным данным, в городе сработала ПВО оккупантов. Очевидцы отметили, что в небе "разорвался неизвестный предмет". По их словам, этот взрыв вызвал "эффект, похожий на салют".

11 мая в русском Белгороде раздался громкий взрыв. После этого сработали даже звуки сигнализации в автомобилях. 10 мая в Белгородской области падали неизвестные беспилотники.

А 14 мая "Бавовнятко" посетило сразу несколько регионов страны-агрессора. В российском Тольятти загорелся завод по производству дверей Ferroni. Кровля частично обрушилась в горящем окрасочном цехе предприятия. Предварительно погибших и пострадавших нет. Кроме того, беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародубе Брянской области. Предварительно также обошлось без пострадавших.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан объяснил, что уничтожение военных объектов Белгородщины обезопасит Харьков. Чтобы Харьков находился в еще большей безопасности, нужно уничтожить военные объекты на территории Белгородской области.