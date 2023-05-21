Об этом сообщили российские телеграм-каналы. К сожалению, подробности пока не известны.

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Однако известно, что взрывы прогремели в Шебекинском районе. На обнародованных кадрах виден масштабный пожар.

Местные жители сообщают, что после громких звуков видят зарево. Подробности уточняются,
– пишут телеграм-каналы.

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А 14 мая "Бавовнятко" посетило сразу несколько регионов страны-агрессора. В российском Тольятти загорелся завод по производству дверей Ferroni. Кровля частично обрушилась в горящем окрасочном цехе предприятия. Предварительно погибших и пострадавших нет. Кроме того, беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародубе Брянской области. Предварительно также обошлось без пострадавших.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан объяснил, что уничтожение военных объектов Белгородщины обезопасит Харьков. Чтобы Харьков находился в еще большей безопасности, нужно уничтожить военные объекты на территории Белгородской области.