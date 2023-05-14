Российские телеграмм-каналы жалуются и публикуют поразительные кадры взрывов и пожаров.

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Так, в российском Тольятте загорелся завод по производству дверей Ferroni. Кровля частично обрушилась в горящем окрасочном цехе предприятия. Предварительно погибших и пострадавших нет.

Кроме того, беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в городе Стародубе Брянской области. Предварительно также обошлось без пострадавших. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте действуют оперативные службы.

Громко было и в Белгородской области.

Добавим, что для российской авиации 13 мая выдался скорбный день. А все потому, что в Брянской области при загадочных обстоятельствах массово начали падать самолеты и вертолеты.

В Брянской области аварии потерпели четыре воздушных судна российской оккупационной армии – два вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35. Ни один член экипажа не выжил. Обломки истребителя Су-35 обнаружили в селе Шкрябино Стародубского района Брянской области.