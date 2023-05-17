Вражеские медиа обвинили Украину в якобы танковом обстреле Белгородской области. Информация об этом появилась 17 мая, передает 24 Канал.
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Что могло произойти на границе Украины и России
По данным СМИ государства-террориста, ВСУ "обстреляли" из танка российскую территорию под Белгородом. Они сообщили, что в среду бронетехника выпустила 12 снарядов 125-миллиметрового калибра.
Техника якобы обстреляла южные окраины хутора под названием Старик. А сам танк, вероятно, был замечен у украинского села Бударки. Из российской версии следует, что наши защитники не пересекали границу России. Также заявляется об отсутствии погибших и раненых людей. Разрушенные объекты тоже отсутствуют.
Чем ВСУ "удивили" россиян
Однако танковый экипаж смог напугать население соседней страны-агрессорки. Россияне удивлены, что украинцы подобрались так близко к их границам.
В истерических сообщениях подчеркивается, что подобная ситуация произошла впервые. Раньше техника ВСУ не находилась настолько близко к госгранице, потому что украинские воины остерегались применения оккупантами противотанкового вооружения.
Как живется населению Белгородской области
- Несколько дней назад российские телеграмм-каналы сетовали на полеты ракет в небе над Белгородщиной. Очевидцы сняли их движение на видео и выложили кадры в интернет.
- Кроме этого, жителей Белгородской области заставили нервничать обычные украинцы. Они затроллили окупантов на 9 мая, сделав фейковые медали "за освобождение Белгорода".
- Также россияне, проживающие под Белгородом, стали все чаще слышны сирены. Перед сакральным для захватчиков праздником в городе Шебекино были слышны взрывы. Местные власти рассказали о повреждении домов и традиционно обвинили во всем ВСУ.