Вражеские медиа обвинили Украину в якобы танковом обстреле Белгородской области. Информация об этом появилась 17 мая, передает 24 Канал.

Читайте также Уничтожение военных объектов Белгородщины обезопасит Харьков: оперативный свод от Свитана

Что могло произойти на границе Украины и России

По данным СМИ государства-террориста, ВСУ "обстреляли" из танка российскую территорию под Белгородом. Они сообщили, что в среду бронетехника выпустила 12 снарядов 125-миллиметрового калибра.

Техника якобы обстреляла южные окраины хутора под названием Старик. А сам танк, вероятно, был замечен у украинского села Бударки. Из российской версии следует, что наши защитники не пересекали границу России. Также заявляется об отсутствии погибших и раненых людей. Разрушенные объекты тоже отсутствуют.

Чем ВСУ "удивили" россиян

Однако танковый экипаж смог напугать население соседней страны-агрессорки. Россияне удивлены, что украинцы подобрались так близко к их границам.

В истерических сообщениях подчеркивается, что подобная ситуация произошла впервые. Раньше техника ВСУ не находилась настолько близко к госгранице, потому что украинские воины остерегались применения оккупантами противотанкового вооружения.

Как живется населению Белгородской области