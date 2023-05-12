Український лідер впевнений, що воєнні злочинці у Росії не закінчать своєю смертю, пише 24 Канал. Коментуючи те, що чекає російське керівництво, Володимир Зеленський сказав, що "вони скінчать погано".

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У Медведєва істерика від слів Зеленського

"Ті, хто там, у Кремлі, повірте, вони скінчать погано. Не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося б, щоб швидше закінчилося. Але вони точно своєю смертю не закінчать", – заявив Зеленський.

На слова президента України істерично відреагував заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв.

У звичних традиціях кремлівської пропаганди Медведєв перекрутив висловлювання Зеленського. Він стверджує, що лідер України нібито побажав смерті всім у Кремлі.

"Причому не від своїх рук", – уточнює колишній президент Росії. Втім, Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що прагне, аби воєнні злочинці з Росії постали перед судом.

Хто як помре, нам невідомо, адже шляхи Господні несповідимі,

– пише Медведєв.

Він погрожує Зеленському, що той нібито може загинути "від своїх рук", натякаючи на самогубство. Заступник голови Радбезу Росії навіть не спромігся нічого вигадати та видав думку, яку пов'язують саме з Путіним.

Зокрема, чимало експертів припускають, що кремлівський диктатор після поразки Росії у війні з Україною може покінчити життя самогубством, як це зробив нацистський лідер Адольф Гітлер.

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