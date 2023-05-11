Речник Кремля Дмітрій Пєсков дав інтерв'ю на каналі боснійських сербів. Детально про те, що наговорив Пєсков – читайте далі.

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Чому війна затягнулася: дивна версія Пєскова

Пєсков назвав так звану "спецоперацію" в Україні "дуже складною". Водночас він каже, що "певні цілі" були досягнуті за останній рік і заявив, що "спецоперація" буде продовжена.

За його словами, ціль так званої "спецоперації" полягає в "демілітаризації" України.

Пєсков сказав, що Росія спеціально діє "повільно" в Україні, тому що вона буцімто проводить "спецоперацію", а не війну". Він цинічно заявив, що Росія буцімто намагається врятувати інфраструктуру та людські життя.

Речник Путіна вкотре стверджує, що мета Росії нібито захистити жителів Донбасу, хоча змовчав про те, що російські військові стирають з лиця землі міста та села в Донецькій і Луганській областях.

У Кремлі налякані через військову допомогу Україні

Пєсков знову поскаржився на те, що Україна застосовує снаряди зі збідненим ураном та отримує далекобійну західну зброю.

Через це він каже, що НАТО нібито де-факто є учасником війни. Прихвостень Путіна навіть не приховує страх Росії перед озброєнням, яке отримує Україна перед контрнаступом.

"Ви самі знаєте про великі запаси зброї, боєприпасів, бойових матеріалів, фінансових ресурсів тощо. При цьому щоразу йдеться про підвищення рівня тактико-технічних характеристик цієї зброї. Спочатку одна ракета, потім сильніша, з більшою дальністю", – сказав Пєсков.

Щодо ситуації у Бахмуті, то він визнав, що Україна утримує опорний пункт, і сказав, що "там зосереджена велика кількість військ ЗСУ, які постійно отримують підкріплення".

Абсурдні заяви Пєскова про ракетні удари та НАТО

Представник Кремля каже, що Росії буцімто вдалося "розхитати військову машину" завдяки "високоточним" ракетним ударам.

Однак Пєсков нічого не сказав, що ракети росіян прилітають по житлових будинках в Умані, Дніпрі, Києві, Кременчуці, Запоріжжі та в інших міста України, вбиваючи сотні мирних людей.

Пєсков заявив, що Захід зробив "багато помилок" і "обдурив Росію", що спонукало Кремль розпочати війну проти України. Прихвостень Путіна вважає, що нібито Захід спровокував війну в Україні.