Рупор Путіна Дмітрій Пєсков цинічно назвав слова Буданова "жахливими". Адже це саме Москва намагається знищити українців – наших дітей викрадають в Росію, наших військових страчують на камеру, людей на окупованих територіях піддають тортурам та змушують брати російські паспорти, пише 24 Канал.

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Що посміли заявити у Кремлі

Заява глави Головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданова про готовність вбивати росіян жахлива… Слова Буданова про вбивства росіян підтверджують "правильність" рішення Путіна,

– абсурдно заявив Пєсков.

Натомість він "не пригадав", що це саме Росія почала повномасштабну війну в Україні, вбиває українців, атакує мирних людей посеред ночі дронами, ракетами, бомбами та іншою зброєю.

Що заявив Буданов

Глава української розвідки у День пам'яті та примирення 8 травня звернувся до українців. Він пояснив, що у цей день ми вшановуємо подвиг народу України, його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції, а також висловлюємо повагу та дякуємо борцям проти нацизму.

За кожну ракету та бомбу, за кожний зруйнований будинок, за незліченні жертви та страждання дітей та матерів, за кожен злочин, скоєний в Україні, ми помстимося! Російська орда захлинеться кров'ю своїх солдатів на нашій українській землі!

– заявив Кирило Буданов.

Він запевнив, що жодна армія світу не подолає націю, яка має безсмертну волю до життя, незламну силу духу та могутнє, відважне військо.

Також Кирило Буданов сказав, що, на жаль, Україна знову є епіцентром протистояння агресору.

"Нині ми ціною своїх життів боронимо не лише себе, а й увесь світ. Розв'язавши війну, р**исти бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії". Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом усього Українського народу", – зауважив генерал-майор.

Він запевнив, Україна стоїть міцно, бореться й живе. Тож Перемога буде нашою.

Зверніть увагу! 8 травня Україна разом з Європою відзначає День пам'яті та примирення. Ця дата присвячена перемозі над нацизмом та вшануванню жертв війни. Варто зазначити, що за даними істориків в Другій світовій війні загинуло 8 – 10 мільйонів українців.