Рупор Путина Дмитрий Песков цинично назвал слова Буданова "ужасными". Но ведь это именно Москва пытается уничтожить украинцев – наших детей похищают в Россию, наших военных казнят на камеру, людей на оккупированных территориях подвергают пыткам и заставляют брать российские паспорта, пишет 24 Канал.

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Что посмели заявить в Кремле

Заявление главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Буданова о готовности убивать россиян… Слова Буданова об убийствах россиян подтверждают "правильность" решения Путина,

– абсурдно заявил Песков.

В то же время он "не вспомнил", что именно Россия начала полномасштабную войну в Украине, убивает украинцев, атакует мирных людей посреди ночи дронами, ракетами, бомбами и другим оружием.

Что заявил Буданов

Глава украинской разведки в День памяти и примирения 8 мая обратился к украинцам. Он пояснил, что в этот день мы чествуем подвиг народа Украины, его вклад в победу антигитлеровской коалиции, а также выражаем уважение и благодарим борцов против нацизма.

За каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине, мы отомстим! Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле!

– заявил Кирилл Буданов.

Он заверил, что ни одна армия мира не победит нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско.

Также Кирилл Буданов сказал, что, к сожалению, Украина снова становится эпицентром противостояния агрессору.

"Сейчас мы ценой своих жизней защищаем не только себя, но и весь мир. Развязав войну, р**исты видели свой имперский проект как конец "украинской истории". Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное – тотальным, всеобъемлющим сопротивлением всего украинского народа", – отметил генерал-майор.

Он заверил, что Украина стоит крепко, борется и живет. Так что Победа будет нашей.

Обратите внимание! 8 мая Украина вместе с Европой отмечает День памяти и примирения. Эта дата посвящена победе над нацизмом и чествованию жертв войны. Следует отметить, что, по данным историков, во Второй мировой войне погибли 8 – 10 миллионов украинцев.