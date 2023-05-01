Впрочем, советник Главы ОП Михаил Подоляк разъяснил такие заявления. По его словам, украинцы на оккупированных территориях могут взять российский паспорт при определенных условиях.

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О каких условиях идет речь

В советах представителей государства Дмитрия Лубинца и Ирины Верещук гражданам на оккупированных территориях нет никаких противоречий. Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток – берите,

– объяснил Подоляк.

Он также подчеркнул, что принципиальная гражданская позиция заслуживает высокой оценки, однако никто не выиграет от увеличения числа украинских пленных или замученных граждан.

Советник Главы ОП отметил, что Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство".

"Ключевое – пассивно, под жестким принуждением. Потому что это (принуждение к ненужному российскому паспорту) одна из важных технологий запугивания со стороны РФ и безусловный признак системного геноцидного формата войны", – говорится в посте.

В то же время Подоляк подчеркивает, что каждый из тех, кто активно способствовал оккупантам, занимали должности в оккупационных администрациях, помогали в организации "референдумов" и под камеры брали российские паспорта, будет отвечать перед законом.

Что предшествовало