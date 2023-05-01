Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявила, что ее позиция остается неизменной. Она еще раз просит у жителей оккупированных территорий, чтобы те не сотрудничали с оккупантами и дождались ВСУ.

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Рекомендации политиков противоречат

Заметим, что накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что граждане Украины на оккупированных территориях должны брать российский паспорт или уезжать. Ведь в этом случае говорится о сохранении жизни.

По его словам, всех граждан Украины, которые откажутся от российского паспорта, просто арестуют. По мнению Лубинца, это будет отдельная категория гражданских заложников, которые Россия будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины.

Верещук, в частности, отмечала, что людей, для которых паспортизация стоит в вопросе выживания, говорится о социальных выплатах, пенсиях и т.д., не будут считать в Украине преступниками.

Другая ситуация с теми, кто помогает противнику паспортизировать местное население. Например, те, кто работает в псевдопаспортных столах и т.д., за это будет уголовная ответственность.

По ее словам, россияне не могут законным способом заставить отказаться от украинского гражданства, поэтому все эти действия связаны только с аспектами безопасности. Никакой юридической легитимности такие шаги не имеют, поэтому люди не должны волноваться, только если это не делается добровольно.

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