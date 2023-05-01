Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила, що її позиція залишається незмінною. Вона вкотре просить в жителів окупованих територій, аби ті не співпрацювали з окупантами та дочекались ЗСУ.

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Рекомендації політиків суперечать

Зауважимо, що напередодні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що громадяни України на окупованих територіях мають брати російський паспорт або виїжджати. Адже у цьому випадку мовиться про збереження життя.

За його словами, усіх громадян України, які відмовляться від російського паспорта, просто заарештують. На думку Лубінця, це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Росія буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України.

Верещук, зокрема, наголошувала, що людей, для яких паспортизація стоїть в питанні виживання, мовиться про соціальні виплати, пенсії тощо, не будуть вважати в Україні злочинцями.

Інша ситуація з тими, хто допомагає ворогу паспортизувати місцеве населення. Наприклад, ті хто працює в псевдо паспортних столах тощо, за це буде кримінальна відповідальність.

За її словами, росіяни не можуть законним способом змусити відмовитися від українського громадянства, відтак всі ці дії пов'язані лише з безпековими аспектами. Жодної юридичної легітимності такі кроки не мають, тому люди не повинні хвилюватися, тільки, якщо це не робиться добровільно.

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