Деталі розповів відомий блогер з Донецька Віталій Овчаренко, який зараз служить у ЗСУ.
Важливо Мільйони живих на відкуп 100 тисяч вбитих: Росія придумала, як перекрити втрати на війні
Овчаренко наголосив, що мешканці окупованих територій тепер просто змушені брати російські паспорти, щоб мати змогу годувати родини.
І це ще одне питання по колабораціонізму, яке нам треба буде вирішувати,
– додав він.
Додамо, що окупанти на тимчасово захоплених ними територіях часто порушують закони і звичаї війни. Одним з найбільш кричущих прикладів ігнорування норм міжнародного права є примусова паспортизація населення. За допомогою паспортизації населення ворог хоче:
- посилити свої майбутні переговорні позиції та легітимізувати подальшу збройну агресію проти України необхідністю "захисту російських громадян";
- отримати персональні дані українців та формують "електоральну базу" для проведення псевдореферендумів за кримським чи донбаським сценарієм;
- використовувати населення окупованих територій як ресурс для поповнення лав армії Росії.
Реакція України на це
Україна не визнає примусове автоматичне набуття жителями тимчасово окупованих територій громадянства Росії. До того ж примусова паспортизація не є підставою для втрати громадянства України.
Водночас посадовці, співробітники правоохоронних органів, судді та інші громадяни, які добровільно оформлять російське громадянство заради роботи в окупаційній адміністрації та інших форм співпраці з ворогом відповідатимуть за свої дії. Кримінальним кодексом України передбачено покарання за колабораціонізм, державну зраду та інші злочини проти державного суверенітету та територіальної цілісності України.