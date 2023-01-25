Деталі розповів відомий блогер з Донецька Віталій Овчаренко, який зараз служить у ЗСУ.

Важливо Мільйони живих на відкуп 100 тисяч вбитих: Росія придумала, як перекрити втрати на війні

Овчаренко наголосив, що мешканці окупованих територій тепер просто змушені брати російські паспорти, щоб мати змогу годувати родини.

І це ще одне питання по колабораціонізму, яке нам треба буде вирішувати,

– додав він.

Додамо, що окупанти на тимчасово захоплених ними територіях часто порушують закони і звичаї війни. Одним з найбільш кричущих прикладів ігнорування норм міжнародного права є примусова паспортизація населення. За допомогою паспортизації населення ворог хоче:

посилити свої майбутні переговорні позиції та легітимізувати подальшу збройну агресію проти України необхідністю "захисту російських громадян";

отримати персональні дані українців та формують "електоральну базу" для проведення псевдореферендумів за кримським чи донбаським сценарієм;

використовувати населення окупованих територій як ресурс для поповнення лав армії Росії.

Зверніть увагу! Для того, щоб уникнути примусової паспортизації, яку окупанти наразі значно прискорили, слід виїхати на підконтрольну Україні територію. Це важко, але можливо.

Реакція України на це

Україна не визнає примусове автоматичне набуття жителями тимчасово окупованих територій громадянства Росії. До того ж примусова паспортизація не є підставою для втрати громадянства України.

Варте уваги! Україна не збирається карати громадян, які були змушені взяти російський паспорт. Адже розуміє, що в умовах окупації від цього залежить можливість отримувати медичну допомогу, зберегти майно, оформити пенсію та соціальні виплати.

Водночас посадовці, співробітники правоохоронних органів, судді та інші громадяни, які добровільно оформлять російське громадянство заради роботи в окупаційній адміністрації та інших форм співпраці з ворогом відповідатимуть за свої дії. Кримінальним кодексом України передбачено покарання за колабораціонізм, державну зраду та інші злочини проти державного суверенітету та територіальної цілісності України.