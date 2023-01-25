Детали рассказал известный блогер из Донецка Виталий Овчаренко, который сейчас служит в ВСУ.
Важно Миллионы живых на откуп 100 тысяч убитых: Россия придумала, как перекрыть потери на войне
Овчаренко подчеркнул, что жители оккупированных территорий теперь просто вынуждены брать российские паспорта, чтобы кормить семьи.
И это еще один вопрос по коллаборационизму, который нам предстоит решать,
– отметил он.
Добавим, что оккупанты на временно захваченных ими территориях часто нарушают законы и обычаи войны. Одним из наиболее вопиющих примеров игнорирования норм международного права является принудительная паспортизация населения. Посредством паспортизации населения враг хочет:
- усилить свои будущие переговорные позиции и легитимизировать дальнейшую вооруженную агрессию против Украины необходимостью "защиты российских граждан";
- получить персональные данные украинцев и сформировать "электоральную базу" для проведения псевдореферендумов по крымскому или донбасскому сценарию;
- использовать население оккупированных территорий как ресурс для пополнения рядов армии России.
Реакция Украины на это
Украина не признает принудительное автоматическое приобретение жителями временно оккупированных территорий гражданства России. К тому же принудительная паспортизация не является основанием потери гражданства Украины.
В то же время должностные лица, сотрудники правоохранительных органов, судьи и другие граждане, добровольно оформляющие российское гражданство ради работы в оккупационной администрации и других форм сотрудничества с врагом, будут отвечать за свои действия. Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание за коллаборационизм, государственную измену и другие преступления против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.