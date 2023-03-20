Росіяни можуть планувати та мріяти про що завгодно, однак до осені українські території, принаймні Запорізька та Херсонська області будуть деокуповані. Про це в ефірі 24 Каналу сказала міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Міністерка підтвердила, що на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) українському населенню справді дуже важко виживати, росіяни роблять їхнє життя нестерпним.

Однак вона наголосила, що роздача російських паспортів там не має ніякого значення. Зараз важливо те, як ми допомагаємо українській армії і наскільки швидко вона зможе деокупувати всі території.

Користуючись нагодою, прошу людей на тимчасово окупованих територіях не брати паспорти, не йти на співпрацю, почекати, потерпіти, ще трошки,

– прокоментувала Верещук.

За примусову паспортизацію відповідатиме Росія

Політикиня повідомила, що людей, для яких паспортизація стоїть в питанні виживання, мовиться про соціальні виплати, пенсії тощо, не будуть вважати в Україні злочинцями.

Примусова паспортизація – це воєнний злочин, і все що відбувається на тимчасово окупованих територіях – є ознаками воєнних злочинів. Відповідальна лише Росія,

– підкреслила спікерка.

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Добровільна співпраця каратиметься

Інша ситуація з тими, хто допомагає ворогу паспортизувати місцеве населення. Наприклад, ті хто працює в псевдо паспортних столах тощо, за це буде кримінальна відповідальність, розповіла Верещук.

Намагання росіян відмовити від українського паспорту та громадянства є нікчемними, зауважила міністерка. Росіяни не можуть законним способом змусити відмовитися від українського громадянства, відтак всі ці дії пов'язані лише з безпековими аспектами. Жодної юридичної легітимності такі кроки не мають, тому люди не повинні хвилюватися, тільки, якщо це не робиться добровільно.

Є такі випадки, коли думають, що окупант чи його паспорт людей врятує і добровільно ідуть на співпрацю. Цього робити не можна,

– резюмувала Верещук.

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