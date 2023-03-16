Росія продовжує незаконну примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Загарбники маніпулюють, зокрема, роботою. На тимчасово захоплених територіях Донбасу продовжити працювати можна лише за однієї умови: отримавши паспорт Росії.

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Країна-терористка ухвалила скандальний закон

Держдума Росії 14 березня 2023 року ухвалила скандальне рішення. Тепер громадяни України, які на захоплених територіях отримали російські паспорти, можуть вийти з українського громадянства, просто подавши відповідну заяву в органи влади країни-терористки.

У МЗС України наголосили, що таким способом Росія намагається легітимізувати:

спробу анексії захоплених українських територій;

незаконну паспортизацію їхніх мешканців.

Росія вкотре грубо порушує законодавство України та норми міжнародного права

Він (закон – 24 канал) є нікчемним та не несе правових наслідків. Українські громадяни, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, зберігатимуть громадянство України попри російське законодавство,

– мовиться у повідомленні.

У МЗС України додали, що законодавство України має чітко окреслену процедуру виходу з українського громадянства.

Країна-терористка продовжує тиск на жителів тимчасово окупованих територіях. Зокрема, погрожують відбирати майно.