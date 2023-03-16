Россия продолжает незаконную принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях. Захватчики манипулируют, в частности, работой. На временно захваченных территориях Донбасса продолжить работу можно только при одном условии: получив паспорт России.

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Страна-террористка приняла скандальный закон

Госдума России 14 марта 2023 года приняла скандальное решение. Теперь граждане Украины, получившие на захваченных территориях российские паспорта, могут выйти из украинского гражданства, просто подав соответствующее заявление в органы власти страны-террористки.

В МИД Украины подчеркнули, что таким способом Россия пытается легитимизировать:

попытку аннексии захваченных украинских территорий;

незаконную паспортизацию их жителей.

Россия в очередной раз грубо нарушает законодательство Украины и нормы международного права.

Он (закон – 24 Канал) ничтожен и не несет правовых последствий. Украинские граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, будут сохранять гражданство Украины, несмотря на российское законодательство,

– говорится в сообщении.

В МИД Украины добавили, что законодательство Украины имеет четко определенную процедуру выхода из украинского гражданства.

Страна-террористка продолжает давление на жителей временно оккупированных территориях. В частности, угрожают изымать имущество.