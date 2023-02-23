Оккупанты заявляют, что тот, кто до марта не получит паспорт государства-агрессора, не сможет переоформить свое имущество по российскому законодательству. Следовательно, имущество, которое не будет переоформлено, подлежит национализации. Об этом 24 Канала сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Как оккупанты могут использовать украинские паспорта

По словам Хланя, все, что захватчики делали с частными предпринимателями и представителями бизнеса до Нового года, только усиливается. "По состоянию на сегодняшний день они начали процесс национализации частных предприятий, которые не зарегистрировались по оккупационному законодательству", – отметил депутат Херсонского облсовета.

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Кроме того, добавляет он, стоит вопрос земельных паев, которыми владеют люди. Россияне шантажируют их ограблениями, заставляя получать российское гражданство и сдавать украинский паспорт.

Впрочем, основной вопрос состоит в том, как именно оккупанты будут использовать изъятые украинские паспорта. Хлань отмечает, что они могут отправлять диверсантов на территории, где развевается украинский паспорт.

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