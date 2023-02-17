Представители оккупационной крымской "власти" передали Храму Георгия Победоносца в селе Геническая Горка в оккупированной части Херсонской области мощи Георгия Всемученика. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, передаёт 24 Канал.
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Будут молиться за мощь окупантов
Видео с церковной службы было опубликовано в сети. Присутствующий на видео священник заявил, что эти мощи передадут военному командованию россиян и провезут воинскими частями, где будут молиться за "укрепление" оккупантов.
На видео также видно, что во время службы присутствовали председатель оккупационной "власти" Крыма Владимир Константинов и гауляйтер временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо.
Напомним, что 23 февраля в России празднуют "день защитника отечества", а старый праздник – "день советской армии и военно-морского флота".
Оккупационные власти привезли мощи в Херсонскую область: смотрите видео
Напомним, Крымская епархия добровольно перешла в прямое подчинение РПЦ, когда УПЦ МП 27 мая объявила о своей якобы независимости от русской церкви. Реакций со стороны УПЦ на это так и не последовало.
Все предатели будут наказаны
- По данным следствия, Владимир Сальдо добровольно занял псевдодолжность "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области". Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к России.
- Кирилл Стремоусов вступил в должность "заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью" и с первых дней содействовал проведению подрывной деятельности против Украины на территории области, участвовал в пророссийских акциях и митингах, призвал местных поддержать оккупацию и российское гражданство.
- Александр Кобец, имея пророссийские взгляды, также добровольно согласился занять псевдодолжность "председателя Херсонской городской администрации".
- Прокуроры завершили расследование против них по статье о госизмене. Двое из трех коллаборантов находятся в розыске.