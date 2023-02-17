Представники окупаційної кримської "влади" передали Храму Георгія Победоносця в селі Генічеська Гірка в окупованій частині Херсонської області мощі Георгія Всемученика. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Знищення артилерійського підрозділу та "алкомобілізація" у Маріуполі: головне з Генштабу

Молитимуться за міць окупантів

Відео з церковної служби опублікували у мережі. Священник, який присутній на відео, заявив, що ці мощі передадуть військовому командуванню росіян та провезуть військовими частинами, де молитимуться за "зміцнення" окупантів.

На відео також видно, що під час служби, були присутні голова окупаційної "влади" Криму Володимир Константинов та гауляйтер тимчасово окупованої Херсонщини Володимир Сальдо.

Нагадаємо, що 23 лютого у Росії святкують "день защитника отечества", а старе свято – "день советской армии и военно-морского флота".

Окупаційна влада привезла мощі до Херсонщини: дивіться відео

Цікаво. За даними LB.ua, священник, що фігурує на відео – протоієрей Дмитро (Кротков), керівник відділу Сімферопольської єпархії з взаємодії зі ЗСРФ, правоохоронними органами, кримінально-виправними установами.

Нагадаємо, Кримська єпархія добровільно перейшла в пряме підпорядкування РПЦ, коли УПЦ МП 27 травня оголосила про свою нібито незалежність від російської церкви. Реакції з боку УПЦ на це так і не було.

Всіх зрадників буде покарано