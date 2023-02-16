Следует заметить, что угроза ракетных ударов сохраняется по всем областям Украины. В Генштабе сообщили актуальную информацию по фронту по состоянию на вечер 16 февраля.
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Что происходит на оккупированных территориях
Так называемая оккупационная администрация Голой Пристани Херсонской области оказывает давление на местное население по переоформлению имущественных прав по российскому законодательству.
В частности, есть информация, что граждан Украины, которые не выполнят требований оккупантов до мая 2023 года, депортируют в Россию.
Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики мобилизуют беспризорных, а также лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.
Вражеские обстрелы не прекращаются ни на день
По информации Генштаба, в течение суток противник нанес очередной ракетный удар по территории нашей страны. 16 из 36 вражеских ракет были сбиты нашими защитниками.
Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.
Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В течение суток вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов на:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Шахтерскому;
- Запорожскому;
- Херсонском направлении.
Украинские воины героически уничтожают противника
Известно, что в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.
В свою очередь, украинские артиллеристы и ракетчики поразили:
- 3 района сосредоточения живой силы,
- артиллерийское подразделение на огневой позиции,
- состав боеприпасов;
- 2 других важных объекта захватчиков.
Заметим, что русские солдаты каждый день плодотворно пополняют статистику Генштаба. Всего с начала полномасштабной войны в Украине погибли 140 460 оккупантов. Только за сутки наши воины ликвидировали 690 захватчиков.
А представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 15 февраля заявил, что в России потери наибольшие с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о потерях именно в количестве оккупантов.
Преступная ЧВК "Вагнера" не является исключением. Источники 24 Канала в спецслужбах рассказали, что россияне потеряли на войне каждого пятого вагнеровца. На войне осталась только половина, ведь каждый десятый получил тяжелое ранение без шансов на возвращение.