Россияне могут планировать и мечтать о чем угодно, однако к осени украинские территории, по крайней мере, Запорожская и Херсонская области будут деоккупированы. Об этом в эфире 24 Канала сказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Министр подтвердила, что на временно оккупированных территориях (ВОТ) украинскому населению действительно очень трудно выживать, россияне делают их жизнь невыносимой.

Однако она подчеркнула, что раздача российских паспортов там не имеет никакого значения. Сейчас важно, как мы помогаем украинской армии и как быстро она сможет деоккупировать все территории.

Пользуясь случаем, прошу людей на временно оккупированных территориях не брать паспорта, не идти на сотрудничество, подождать, потерпеть еще немного,

– прокомментировала Верещук.

За принудительную паспортизацию будет отвечать Россия

Политик не сообщила, что людей, для которых паспортизация стоит в вопросе выживания, говорится о социальных выплатах, пенсиях и т.п., не будут считать в Украине преступниками.

Принудительная паспортизация – это военное преступление, и все происходящее на временно оккупированных территориях – признак военных преступлений. Ответственна только Россия,

– подчеркнула спикер.

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Добровольное сотрудничество будет наказываться

Другая ситуация с теми, кто помогает противнику паспортизировать местное население. Например, те, кто работает в псевдопаспортных столах и тому подобное, за это будет уголовная ответственность, рассказала Верещук.

Попытки россиян отказаться от украинского паспорта и гражданства ничтожны, отметила министр. Россияне не могут законным способом заставить отказаться от украинского гражданства, поэтому все эти действия связаны только с аспектами безопасности. Никакой юридической легитимности такие шаги не имеют, поэтому люди не должны волноваться, только если это не делается добровольно.

Есть такие случаи, когда думают, что оккупант или его паспорт спасет людей и тому подобное и добровольно идут на сотрудничество. Этого делать нельзя,

– резюмировала Верещук.

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